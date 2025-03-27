Gazeteci Can Ataklı için adli kontrol talebi
Gazeteci Can Ataklı hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık adli kontrol talep etti
Giriş: 27.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:23
Gazeteci Can Ataklı hakkında savcılık adliye kontrol talep etti.
Gazeteci Can Ataklı hakkında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Paylaşımlarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Ataklı ifade verdi.
Savcılık Ataklı için adli kontrol talep etti.
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