GKRY'deki Larnaka Büyük Camisi'ne saldırı! 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs konusuyla ilgili anlaşmaya yönelik olarak Rum tarafına diyalog çağrıları devam ederken, Larnaka Büyük Camisi'nin kundaklanarak yakılmak istenmesini şiddetle kınadı.

AA'da yer alan habere göre Tatar, saldırıya ilişkin "Rum vandalizmi ve zihniyeti devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rum yönetiminin yoğun bir şekilde silahlanması ve Doğu Akdeniz'deki gerginliği tırmandırmaya yönelik faaliyetleriyle provokasyonlarının devam ettiğini hatırlatan Tatar, Rum kesimindeki camilere yönelik saldırıların artmasının da tesadüfi olamayacağını vurguladı.

Tatar, "Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii, 2020 yılının haziran ayında yakılmak istenirken, 27-29 Nisan 2021 tarihinde Cenevre'de yapılan gayriresmi 5+BM toplantısı öncesinde de Güney Kıbrıs'ta bulunan camilerimiz ile dini ve kutsal yerlerimiz saldırıya uğramış, Yunan ayaklanmasının 200. yıl dönümünde Limasol'un Yalova köyünde bulunan caminin duvarlarına İslam karşıtı ve 'Bütün Türklere ölüm' şeklinde ırkçı ve faşist sloganlar yazılmıştı. Ama ne var ki bu saldırıların faillerinin hala daha bulunamamış olması da dikkat çekicidir." ifadelerini kullandı.

Geçmişteki saldırılarla Larnaka Büyük Camisi'nin kundaklanarak yakılmak istenmesinin, Rum zihniyetinin değişmediğini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkati çeken Tatar, "1963-1974 döneminde yüzlerce camimizin saldırıya uğrayıp yerle bir edildiğini de hatırlatmak gerekir." ifadelerine yer verdi. Tatar, şunları kaydetti:

"Rum kesiminde Güney Kıbrıs'ta bulunan tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar devam ederken, Rum yönetimi ile liderliğine çağrım; bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, dini ve kutsal yerlerimize saygı göstermesi, saldırıları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz ve beklentimiz bu yöndedir."

"GKRY'NİN, DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİMİZE HASSASİYET GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ"

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan kundaklamanın üzüntü verici olduğunu ve ibadethanelere yapılan saldırılara karşı caydırıcı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "GKRY, ibadethanelerimize ve dini değerlerimize yapılan bu tür çirkin saldırılara bugüne dek sessiz kalmayı tercih etmiştir. GKRY’nin sessizliği, nefret ve tahammülsüzlüğün Rum tarafında artmasına neden olmaktadır. GKRY'nin, dini ve milli değerlerimize hassasiyet göstermesini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter de saldırıyı kınadı. Benter, "Ne yazık ki bu saldırılar yıllardır devam ediyor ve bu nefret dolu saldırıları yapanlar hakkında hiçbir şey yapılmıyor. Hem nefret dolu saldırılar hem de bu saldırılar karşısında en ufak bir adım atılmaması, asla kabul edilebilir değildir." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'li vatandaşlar da Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

KKTC Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, 2 Aralık akşamı Larnaka Büyük Camisi'ne çirkin bir saldırı gerçekleştiği belirtilmişti.

Saldırıda yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Rum polisi tarafından yürütülen soruşturmanın sonucu yakalanan 1 kişinin tutuklandığı kaydedilmişti.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal da saldırıyı kınamıştı. Kıbrıs Rum kesimindeki farklı camilere daha önce de çok sayıda saldırı düzenlenmişti.