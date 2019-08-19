CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çanakkale Gökçeada’da altın, gümüş ve bakır madeni için saha ihalesinin yapılacağını iddia etmiş ve “Kaz Dağları gibi altın, gümüş ve bakır madeni arama sevdasıyla güzelim Gökçeada’ya da kıyacaklar. Gökçeada için ihale tarihi 17 Eylül yazıyor. İhale bedeli olarak da 238 bin 700 TL belirlenmiş” diyerek ihaleyi duyurmuştu.

"İHALE SÖZ KONUSU DEĞİL"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuya ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştüğü ve ihalenin söz konusu olmadığını söyledi. Turan, "Gökçeada’da altın maltın aranmayacak. Gökçeada bizim turizm kentimiz. Bakanımız ile görüştüm. Tabii ki bu ülkenin neresinde maden varsa bakılır. Bakıldığı yerde tarım mı kıymetli turizm mi kıymetli, maden mi kıymetli bakılır, karar verilir. Gökçeada turizm için önemli. Gökçeada’da eylül ayında iddia edildiği gibi bir ihale söz konusu değil. Bakanımız da bizim kadar en az bu konulara hassas” ifadelerini kullandı.