Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Gürsel Tekin: Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz | Son dakika haberleri

        Gürsel Tekin: Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz

        CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, "'Aziz İhsan Aktaş' örgütü mensubu şahıs, geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını, gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştır. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Bu şahıs ile ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tertemizdir. Hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kirletemez" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 15:31 Güncelleme: 10.11.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın CHP hakkındaki iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

        Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla saygıyla andığını söyledi.

        Atatürk'ün kendilerine baba ocağı olarak emanet ettiği partinin neferleri olduklarını belirten Tekin, "Umut ederim ki kendisinin bize bırakmış olduğu bu eserleri, gerek Cumhuriyet'in değerlerini gerekse Cumhuriyet Halk Partisini muhafaza etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.

        REKLAM

        Tekin, son dönemlerde, CHP'nin kurumsal kimliğini hedef alan çeşitli tartışmalar olduğuna dikkati çekerek, "Aziz İhsan Aktaş, geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştı. Halbuki bekledik, aslında aynı gün bu eylemi, bu işlemi yapmak istemiştik ama isterdim ki partimin genel merkez yöneticileri bunu yapsın. Ama olmayınca doğal olarak da bu görev bize düştü. Biz hazırlıklarımızı yaptık, bu şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz." diye konuştu.

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararına ilişkin yapılan istinaf başvurusunu reddetmesine ilişkin soru üzerine Tekin, göreve geldikleri günden bu yana bu konularla meşgul olmadıklarını dile getirdi.

        Bazı medya kurumlarının, kendilerinin yapmadıkları işleri "yaptılar" şeklinde haberleştirdiğini kaydeden Tekin, "Kayyum değiliz, ısrarla kayyum gibi haber yaptılar. Takdir edersiniz ki bugün kayyum dediğiniz Esenyurt'ta, Şişli'de bize göstermiş oldukları bu kudreti orada neden gösteremediler? Bunu ben çok merak ediyorum. Çeşitli yalan ve iftiralara rağmen herhangi bir yargı yolunu denemedik. Mesela 41 insanın ekmeğine son vermişiz. Vallahi 41 kişi değil, bir kişinin yüzünü görmedik." diye konuştu.

        Tekin, göreve geldiklerinden beri yönetim hakkı kendilerinde olmasına rağmen hiçbir hukuki haklarını kullanmadıklarını belirterek, "Bizim bir tek görevimiz var, bütün kamuoyunun bilmesi gereken bu, baba ocağını muhafaza etmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Her türlü yalana, hakarete, iftiraya rağmen ölümüne biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu bu eseri tertemiz şekilde muhafaza etmek için buradayız. Yarın görevimiz bittiği zaman da biz görevimiz bitti demeyeceğiz. Başka bir işlevimiz olacak." ifadelerini kullandı.

        CHP Genel Merkezi'nin kendisinin il başkanlığını tanımadığına dair sorulan soru üzerine ise Tekin, "Ben bütün onların tanımazlığına rağmen Atatürk'ün koltuklarında oturdukları için onları tanımaya devam edeceğim." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Bahis soruşturmasında 19 kişi hakkında tutuklama talebi!
        Bahis soruşturmasında 19 kişi hakkında tutuklama talebi!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Zelenskiy: Trump'tan korkmuyorum
        Zelenskiy: Trump'tan korkmuyorum
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Olay anı kameraya yansıdı... Halı sahada bir anda nefessiz kaldı!
        Olay anı kameraya yansıdı... Halı sahada bir anda nefessiz kaldı!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Fedakar lider Paulista!
        Fedakar lider Paulista!
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları