Fly Jamaica Hava Yolları'na ait 120 yolcu taşıyan Boeing uçağı, Guyana'nın başkenti Georgetown'da bulunan havalimanında kaza yaptı. Kaza sonucu altı kişi yaralandı.
Guyana’nın başkenti Georgetown'dan Kanada’nın Toronto şehrine uçan Boeing 757 tipi OJ256 sefer sayılı uçakta yaşanan arıza sonucunda geri dönerek Georgetown Cheddi Jagan Havalimanına inişe geçti. Havalimanına indikten sonra duramayan uçak iniş pistinden çıkarak pistin sonundaki kuma sağlandı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 6 yolcunun yaralandığını açıkladı. Uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat tahliye edildi.
Gana Kamusal Altyapı Bakanı David Patterson, yaralılar arasında durumu kritik olan kimsenin olmadığını duyurdu.
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