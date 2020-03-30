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Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerinden çıkamayan ve maddi durumu yerinde olmayan 65 yaş üstü 50 bin İstanbulluya yardım kolileri bugünden itibaren gönderilmeye başlandı.

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Habertürk'e açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Yerlikaya, "Görünmez bir düşmanla savaşıyoruz. 201 noktada mücadele ediyoruz. Alınan tedbirlerle bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız aldığımız karar doğrultusunda dışarıya çıkamıyor. 39 ilçe ve kaymakamlarımız olmak üzere 65 yaş ve üstü, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızı taradık, dosyalarını inceledik ve 50 bin rakamına ulaştık. Bugün start veriyoruz. İstanbul'da 50 bin hanenin kapılarını çalacağız. Hayırseverlerimiz tarafından karşılandı. 6 hafta her gün yollardayız" dedi.