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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4 suç örgütünün ele başları yakalandı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 4 suç örgütünün ele başıları yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Bakan Yerlikaya: Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan 'Kuyu-4' operasyonlarında, organize suç örgütlerinin elebaşıları olan; Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 08:30 Güncelleme: 08.06.2024 - 09:08
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        4 suç örgütünün ele başıları yakalandı!
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