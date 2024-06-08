Son dakika haberi 4 suç örgütünün ele başıları yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Bakan Yerlikaya: Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan 'Kuyu-4' operasyonlarında, organize suç örgütlerinin elebaşıları olan; Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız yakalandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.06.2024 - 08:30 Güncelleme: 08.06.2024 - 09:08 facebook

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