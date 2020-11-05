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HaberlerYaşamSüper Loto
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SON DAKİKA: 5 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto 36 milyonluk büyük ikramiye kime çıktı?

Haftalardır merakla beklenen Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu! Büyük ikramiyenin 36 milyon liraya tırmandığı 5 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları yayınlandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da günün kazandıran numaraları 21:30'da açıklandı. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SON DAKİKA: 5 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto 36 milyonluk büyük ikramiye kime çıktı?

3 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 3 Kasım 2020 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

5 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

10, 23, 39, 40, 54, 56



SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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