70 kişi göle dönen sitede mahsur kaldı! 0:00 / 0:00

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından iki gün önce turuncu alarmın verildiği turizm kenti Antalya’da dün başlayan sağanak yağış, bugün de etkisini devam ettirdi.

İHA'nın haberine göre, aşırı yağış kent genelini olumsuz yönde etkilerken, çoğu evde su baskınları yaşandı. Güzeloba Mahallesi Yasin Sokak’ta 200 vatandaşın yaşadığı bir sitenin etrafı yağış nedeniyle adeta göle döndü.

Evlerinden çıkmayan vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve Muratpaşa Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Zemin katları suyla dolmuş evlerde üst katlara çıkarak yardım bekleyen vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla su taşmış bir kanalın üstünden kepçe yardımıyla güvenli bölgeye alındı. Vatandaşların yanı sıra evlerden evcil hayvanlar da yine ekipler sayesinde kurtarıldı.

Şu ana kadar 20’ye yakın vatandaşın kurtarıldığı bölgede çalışmalar devam ederken, vatandaşların yurtlara yerleştirileceği bildirildi.

SAHİBİNİ GÖRÜNCE KANALA ATLADI

Çalışmalar sırasında evde mahsur kalan sahibinin kurtarıldığını gören bir köpek, taşan su kanalına atlayıp karşıya geçmek istedi. Akıntıya kapılıp bir anda suyun içinde kalan köpek, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşların yaşadıkları korku yüzüne yansıdı. Kepçeyle kanalın üstünden güvenli bölgeye getirilen yaşlı bir kadın, “20’nci yüzyılda yaşıyoruz. Halimize bak” diyerek gözyaşı döktü.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Uysal bölgenin 30 yıldır imara açık bölge olduğunu ancak altyapı sorunlarının çözülmüş olmadığını belirterek, “En yoğun şekilde sahadayız. 30 yıldır imara açık bölge ama alt yapı sorunlarımız çözülmüş değil. Bunun verdiği sıkıntılar. Bu tip yağışlara hazırlıklı olmamız lazım. Önümüzdeki yıllarda Antalya’mızın hızla yağmur suyu alt yapısını tamamlaması lazım. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum” dedi.