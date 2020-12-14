İskenderun'da fırtına! "Evimizin çatısı uçtu!" 0:00 / 0:00

DHA

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun Limanı çevresinde boş arazide üst üste bekletilen boş konteynerler devrildi.

İskenderun-Adana otoyolunda ise İskenderun´dan Payas yönüne giden TIR´da yüklü konteyner de rüzgar nedeniyle devrildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

DHA'da yer alan habere göre trafik polisleri, yolda güvenlik önlemi alırken yol kısmi olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin konteyneri kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

PREFABRİK EVİN ÇATISI UÇTU

İskenderun ilçesi kırsalındaki Pirinçlik Mahallesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Züleyha Kara'ya ait prefabrik evin çatısı da uçtu. Bu sırada kahvaltı eden Kara Ailesi, panikle evi boşalttı. Kara Ailesi'ne komşuları yardım ederek, eşyalarını kendi evlerine taşıdı.

"DURUMUMUZ YOK YARDIM BEKLİYORUZ"

Züleyha Kara'nın kızı Tuba Kara, "Evimizin çatısı uçtu, evsiz kaldık. Maddi durumumuz yok, yardım eli uzatılmasını bekliyoruz" dedi.