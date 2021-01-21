Adalet Bakanı: Bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum... 0:00 / 0:00

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevinde "5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gül, "Yargının kapısına adalet için gelen herkese ayrımsız hizmet edeceğine inanıyorum. Her vatandaşımız adalete ulaşacağına inanmalı. Yargı fedakarca çalışırken, bizler de vatandaşlarımızın en yüksek standartlarda yararlanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aslolan vatandaşın memnuniyetidir. Yargı millet için var olan bir kurumdur. İnsan hakları eylem planı çalışmalarında da çalışmalar da hemen hemen tamamlanmıştır. Geç gelen adalet adalet değildir anlayışı ile makul sürede karar verilmesi için çalışmalar belli bir noktaya gelmiştir" dedi.

YARGIYA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Bakan Gül, yargıya yönelik eleştirilere ilişkin olarak, "Toplumun tüm kesimleri için dünya görüşü ayrımı olmadan güven veren adalet tesis etmek boynumuzun borcudur. Vatandaşlarımıza adalet hizmetlerini sunabilmek için mutlak bir doğruluk düşüncesine asla kapılmadık. Kamusal eleştirinin farkındayız. Eleştiri vazgeçilmez bir kaynaktır. Yargı bu tür eleştirilerden elbette nasiplenecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak fikir ve eleştirinin yapıcı katkıya dönüşmesi, samimiyet ve tutarlılığa ve doğru bilgiye dayalıdır. Hakaret suçu da bu yasak kapsamındadır. Konunun yabancısı olan vatandaşımızın tepkisini anlayışla karşılarız. Hatta bu tür tepkiler toplumsal talep olarak da okunabilir. Ancak, bu tür değerlendirmelere bazen teknik uzmanlığını varsaydığımız kişilerin de iştiraki düşündürücüdür. Yargıyı kanunları uyguladığı için suçlamak insaflıca değildir. Yargı kimsenin sıfatına bakmaz, kanun önünde herkes eşittir. Yüce Meclis kişiye, olaya özgü kanun çıkarmıyor. İster yürütmede ister yargıda görev üstlenmiş olsun hepimiz yasa tanfiz memurlarıyız."

"ADALET BAKANI'NIN CÜBBESİ YOK"

Bakan Gül, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar işler, kurallar işler, usuller işler ve işlemeye de devam eder. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya kimse parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez. Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve hiç kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" dedi.

Adalet Bakanı Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır" ifadelerini kullandı.