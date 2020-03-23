HABERTURK.COM / AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapıldı.

Ankara Hakimevinde saat 11.00'de başlayan toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katıldı.

Kovid-19'a yönelik alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından Bakan Gül, açıklama yapıyor. Bakan Gül'ün açıklamalarının satırbaşları şöyle:

CEZAEVLERİNDE KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLMEDİ

"Sağlık Bakanımız başta olmak üzere Bilim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Birlikte bu sorunu da aşacağız. Dezenfektan çalışmalarımız devam ediyor. Cezaevlerinde pozitif bir vaka yoktur. Tüm malzemeler tedarik edilmiş durumdadır. Dışarı ile bağlantılı görevlilerimiz gerekli önlemleri almaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin yakınları endişelenmesin.

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Denetimli serbestlik kapsamını askıya aldık. Telefon haklarını ve görüşme sürelerini birden ikiye çıkardık. Adliyelerde her türlü tedbir yerine getirilmektedir. Davalarla ilgili süreçler UYAP üzerinden yerine getirilmektedir. İcra ve haciz 30 Haziran'a kadar ertelenmiştir.

TEK-ÇİFT NOTERLİK

Artık idari izinlerde ve uygulama konusu devreye sokulmuştur. Adliyelerde esnek çalışma dönemi başlatılmıştır. Yayınlanan genelgeyle tüm idari izinler konusunda çalışmalar yine idari izin çerçevesinde yürütülmektedir. Noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Lütfen acil olmayan noterlik işlemleri için gitmeyin. Noterliklere işlem yapmak üzere hayati işlem yoksa, yoğunlaştırmayalım."