Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?

Hizbullah, 7 Ekim 2023'ten beri aktif çatışma içinde olduğu İsrail'in, liderleri Nasrallah'ı öldürmesinin ardından Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın yeni genel sekreter seçildiğini duyurdu.

İran destekli grubun, İsrail'in örgüte yönelik son saldırısında hayatta kalmayı başaran az sayıdaki liderinden biri olan Kasım, Şii dünyasında önemli bir isim. Uzmanlara göre Hizbullah'ın liderlik seçiminde çok da seçeneği yoktu. Kasım Hizbullah içinde ve bölgede bilinen bir yüz ve bu nedenle seçilmesi örgüt için akıllıca bir seçim. Nasrallah'ın yerine geçmesi için çok daha güçlü bir aday olduğu düşünülen Haşim Safieddine ise diğer komutanlarla birlikte Beyrut'ta bir İsrail saldırısında öldürüldü.

1953 yılında Lübnan'ın güneyindeki Kfar Kila köyünde doğan Kasım, eski muhafızların tanınmış bir üyesi. 71 yaşındaki Şii din adamı 1982'de Hizbullah'ın kuran ekibin içindekilerden biri ve 1991'den bu yana yedi dönem üst üste genel sekreter yardımcılığı yaptı. Aynı zamanda grubun parlamento faaliyetlerini de denetliyor.

Hizbullah'taki görevinden önce "Harakat al Mahrumin" ya da "Mülksüzler Hareketi" adlı siyasi grupta yer almış, bu grup daha sonra Hizbullah'ın müttefiki olan ve şu anda Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından yönetilen Şii Emel hareketine dönüşmüştü. Din adamı, uzun zamandır İsrail'in radarındaydı. Kasım seçildikten hemen sonra İsrail'in açıklaması ise şu oldu:

"Geçici süreli lider."

Kasım, Hizbullah'taki günlerinden önce altı yıl boyunca kimya öğretmenliği yaptı. Sık sık televizyona ve gazetelere röportajlar verdi. 2005 yılında Hizbullah'ın 'direniş gücü' ve İsrail işgaline karşı koymaya çalışan bir siyasi parti olarak ortaya çıkışının hikayesini anlatan, "Hizbullah: İçeriden Gelen Hikaye" adlı bir kitap yazdı. Ancak Kasım'ın ortalama Lübnan vatandaşlarının ilişki kurabileceği biri olmadığı, bu nedenle de selefinin popülaritesine ulaşmasının pek mümkün olmadığı öne sürülüyor. Uzmanlara göre Kasım 'alt-orta sınıfı' temsil ediyor, Nasrallah ise 'Lübnan'daki yoksul sınıfa ait'.