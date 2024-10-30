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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek!

        TFF, Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev maçı 26 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 18:15 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:28
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        Dev maça sürpriz hakem!
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        Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.

        26 yaşındaki genç hakem, Süper Lig'de bu sezon daha önce 6 maç yönetti. Çakır, dört büyükler arasında sadece Galatasaray'ın maçını yönetirken, sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelede Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı.

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