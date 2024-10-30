Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.

26 yaşındaki genç hakem, Süper Lig'de bu sezon daha önce 6 maç yönetti. Çakır, dört büyükler arasında sadece Galatasaray'ın maçını yönetirken, sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelede Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı.