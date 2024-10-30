Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek!
TFF, Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev maçı 26 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği belirtildi.
Giriş: 30.10.2024 - 18:15 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:28
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.
26 yaşındaki genç hakem, Süper Lig'de bu sezon daha önce 6 maç yönetti. Çakır, dört büyükler arasında sadece Galatasaray'ın maçını yönetirken, sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelede Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı.
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