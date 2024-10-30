43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"

Ankara'da binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin (43) oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşüp yaşamını yitirdi.

Evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ferhat D, Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü. Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.