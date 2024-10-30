Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Deneyimli futbolcu, devre arasında MLS'e gitmeye hazırlanıyor.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kazandırdı.
Kadroya yapılacak takviyeler kadar gidecek isimler de merak konusu.
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılaması beklenen isimlerin başında Hakim Ziyech yer alıyor.
Bladi'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech'in, kış transfer döneminde MLS'e gidebileceği belirtildi.
Haberin detayında Faslı yıldızın kariyerini Amerika'da noktalayacağı vurgulandı.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 256 dakika süre aldı.