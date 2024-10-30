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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Faiz indirim süreci başlayana kadar gıda perakendesi avantajlı olacak - İş-Yaşam Haberleri

        Faiz indirim süreci başlayana kadar gıda perakendesi avantajlı olacak

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oldu. Gıda perakendesi, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinin ele alındığı programda Gezer, gıda perakende şirketlerinin enflasyonist süreç devam ettikçe kar ve kar marjlarının artmaya devam edeceğini ifade etti. Gezer aynı zamanda net nakit pozisyona sahip olan bu şirketlerin yüksek faizlerden kazancını da dile getirdi. Telekomünikasyon şirketlerinin yeni yaptıkları sözleşmelerdeki artışın yüksek olduğunu anlatan Gezer, ayrıcı kurdaki artışın sınırlanmış olmasının döviz borçlusu bu şirketleri olumlu etkileyeceğini anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 18:59 Güncelleme: 30.10.2024 - 20:00
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        Perakende ve telekomun görünümü ne?
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oldu. Borsa İstanbul’da bir yandan Ortadoğu'daki savaş diğer yandan düşmeyen enflasyon ve faizin yanı sıra bilanço rakamlarında henüz görülemeyen iyileşmenin ele alındığı programda Gezer, ekonomi programının enflasyonu ve ardından faizi düşürme hedefine yakın olup olmadığını sorguladı. Piyasayı olumlu veya daha da olumsuz etkileyebilecek gelişmeleri sıralayan Gezer, borsada toparlanmanın ne zaman olabileceğini açıkladı.

        ABD SEÇİMLERİ BORSAYI NASIL ETKİLEYECEK?

        ABD seçimleri ve hem global borsalar hem de dünya ve Türkiye ekonomisini etkilerinin konuşulduğu Borsanın Şirketleri'nde Gezer yeni açıklanmaya başlanan bilanço beklentilerini de sıraladı.

        Gıda perakendesi, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinin ele alındığı programda Gezer, gıda perakende şirketlerinin enflasyonist süreç devam ettikçe kar ve kar marjlarının artmaya devam edeceğini ifade etti. Gezer aynı zamanda net nakit pozisyona sahip olan bu şirketlerin yüksek faizlerden kazancını da dile getirdi.

        OTOMOTİVDE KAR DARALIYOR

        Telekomünikasyon şirketlerinin yeni yaptıkları sözleşmelerdeki artışın yüksek olduğunu anlatan Gezer, ayrıcı kurdaki artışın sınırlanmış olmasının döviz borçlusu bu şirketleri olumlu etkileyeceğini anlattı. Otomotive yönelik bilançolarda kar ve kar marjlarının daralma sinyali verdiğini dile getiren Gezer, bu alanda Ford'un yeni yatırımlarla diğerlerinden ayrıştığını kaydetti.

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        #Borsa İstanbul
        #otomotiv
        #migros
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