Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Depremin etkileri çok ayrıntılı şekilde inceleniyor. Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858.

"2 BİN YILLIK EN BÜYÜK DEFORMASYONA DENK GELİYOR"

Deprem 2000 bin yıllık en büyük deformasyona denk geliyor. Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük deprem. Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre.