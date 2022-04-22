Saldıran köpeğin sahipsiz olmadığı ortaya çıktı

Afganistan'da bir cami saldırısı daha

Afganistan'da bir cami saldırısı daha 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Afganistan'ın Kunduz kentinde camideki patlama sonrası yetkililer Reuters'a yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan'ın kuzeyinde dün de Mezar-ı Şerif kentinde bir camide patlama meydana gelmiş, en az 11 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı.

Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söylemişti.

Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etmişti.