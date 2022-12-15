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Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik: Millet iradesine bağlıyız

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Çelik paylaşımında "AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir. AK Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir. AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir. AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır" ifadelerini de kullandı

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Millet iradesine bağlıyız
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir! Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir! AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir! AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır!" ifadelerini kullandı.

Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz!

Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir. AK Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz. AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır.

Yargı kararı sonrasında 6’lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor. Yargı sürecini, 6’lı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor.

Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz…
Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!"

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