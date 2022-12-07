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Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında, "Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı" açıklamasında bulundu. Çelik, 6'lı masanın anayasa teklifi için de, "Bu Türkiye'nin önüne konulmuş bir vizyonsuzluktur. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir sistemde hiçbir cumhurbaşkanı tarafsız kalamaz" dedi

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında, "Tam bir basiretsizlik ve haddini aşmaktır. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı" dedi. Çelik ayrıca, "Vekillerimiz milletin oyunu aldı ve milletvekili oldu" şeklinde konuştu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Kendisi 15 Temmuz'da tankların arasından geçmişti. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur."

CHP'NİN VİZYON BELGESİ

"Gerçekten bir zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Siyasi olarak buradan ne çıkar diye baktığımızda siyaset üstü kadrolarla Türkiye'yi yöneteceğini söylüyor. Bu geçmişte Türkiye'nin başına büyük belalar açmış vesayetin kodlarından bir tanesidir.

Öyle ki Türkiye'nin problemlerine çare olabilecek tablo çıkmadı. Türkiye'de memleketin sahibi vatandaştır. Milli irade ne derse o olur. Getirdikleri model tamamen siyaset dışı ve hiçbir yere gidemiyor. Şampiyonlar ligi diyor. Karşımızda bir lig yok.

6'LI MASANIN ANAYASA TEKLİFİ

Bu Türkiye'nin önüne konulmuş bir vizyonsuzluktur. Kafalarındaki şey ise işlevsiz bir cumhurbaşkanı. Hem halk seçecek hem de herhangi bir işlevi olmayacak. Böyle bir şey olabilir mi. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir sistemde hiçbir cumhurbaşkanı tarafsız kalamaz. İki tane seçilmişin olduğu bir sistemde devlet mekanizmasını ikiye bölersiniz. Siyaseti rasyonel alandan metafizik alana taşımışlar. Bir düzenlemenin Türkiye için büyük bir tuzak olduğunu ifade ediyoruz.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE TERÖRLE MÜCADELE

Bu operasyonları yapmamız egemen bir ülke olarak zorunluluktur. Teröre sadece terör olarak bakmıyoruz. Arkasındaki siyasi operasyonları da darmadağın ediyoruz. Ayrıca YPG liderine makale yazdırılması da utanç verici bir olaydır."

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