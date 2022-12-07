HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, "Tam bir basiretsizlik ve haddini aşmaktır. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı" dedi. Çelik ayrıca, "Vekillerimiz milletin oyunu aldı ve milletvekili oldu" şeklinde konuştu. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Kendisi 15 Temmuz'da tankların arasından geçmişti. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur."

CHP'NİN VİZYON BELGESİ "Gerçekten bir zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Siyasi olarak buradan ne çıkar diye baktığımızda siyaset üstü kadrolarla Türkiye'yi yöneteceğini söylüyor. Bu geçmişte Türkiye'nin başına büyük belalar açmış vesayetin kodlarından bir tanesidir. Öyle ki Türkiye'nin problemlerine çare olabilecek tablo çıkmadı. Türkiye'de memleketin sahibi vatandaştır. Milli irade ne derse o olur. Getirdikleri model tamamen siyaset dışı ve hiçbir yere gidemiyor. Şampiyonlar ligi diyor. Karşımızda bir lig yok.