AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD'DE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ

"Gazze birinci gündemimiz. Halklar Filistin davasından yana. Öğrenciler ve siyasetçiler tepkilerini ifade ediyor. İsrail'in saldırılarına karşı küresel vicdan ayakta. Batı vicdana ters kelepçe vurdu. Demokratik dediğimiz ülkelerin tepkisi insanlık onuruna yakışmıyor. Zannedersiniz ki yaşananlar engizisyon döneminde geçiyor. İşgal zihniyeti başarılı olamayacak. Küresel vicdan soykırımı yenecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

İran ile İsrail arasında bir gerilim söz konusu oldu. Bu gerilimin olduğu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Irak'a gerçekleştirdiği bir ziyaret oldu. Görüşmenin başlıkları çok kapsamlıydı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaretlerin başında gelmektedir. Önemli konulardan bir tanesi terörle mücadeledir. Irak PKK'yı terör örgütleri listesine almalı. PKK Irak'ın toprak bütünlüğüne de karşı olan bir terör örgütüdür.

REKLAM DEM PARTİ'YE TEPKİ DEM Partilileri değerlerimize saygılı olmaya çağırıyoruz. Bayrağımıza saygısızlık yapıyorlar. Bayrağa saygısızlık meşru yetkiyi gayrimeşru alana taşımaktır. Alınan yetki gayrimeşru girişimde kullanılamaz. YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI Vatandaş kararını vermiştir ve Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiştir. Parlamenter sistemi bilek güreşi gibi sunmaya çalışmak gereksizdir. Vatandaşa verilen Cumhurbaşkanı seçme yetkisi geri alınmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi testlerden geçmiştir. ÖĞRETMEN ATAMALARI Öğretmen ataması için takvim ve sayı çalışmaları sürüyor. Yakında açıklanacak.