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AK Partili Bülent Turan: Bu ergence tavırlar ABD’ye yakışmamakta

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaşanan kur dalgalanmalarıyla ilgili "Kaptana güveniyoruz. Nasıl 2008’de ‘kriz teğet geçer dediğinde’ bu ifadeyi hafife alanlar mahcup olduysa, bugün de ABD’nin bu yanlış tutumu karşısında heyecanlananlar sonunda mahcup olacaklardır" dedi. Turan, AK Parti kongresine ilişkin olarak da "Şimdi de genel merkez yönetiminde Cumhurbaşkanımızın takdiri ile önemli oranda değişiklik olacağını, eski yıllara nazaran yarı yarıya bir değişiklik olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı

13.08.2018 - 06:56 | Güncelleme:

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, döviz kurundaki dalgalanmalar hakkında, "Tweetle güya ayar vermek Trump’a yakışır mı bilmem ama, bu ergence tavırlar ABD’ye yakışmamaktadır" dedi. 

Milliyet gazetesinden Abdulah Karakuş'a konuşan Bülent Turan, ABD ile yaşanan gerilim ve AK Parti kongresi hakkında önemli açıklamalar yaptı. 

"Tweetle güya ayar vermek Trump’a yakışır mı bilmem ama, bu ergence tavırlar ABD’ye yakışmamaktadır" diyen Turan, "Türkiye çok büyük badireler atlattı, bunu da atlatacaktır. Taşlar yerine en kısa zamanda oturacak kuşkusuz. Kaptana güveniyoruz. Nasıl 2008’de ‘kriz teğet geçer dediğinde’ bu ifadeyi hafife alanlar mahcup olduysa, bugün de ABD’nin bu yanlış tutumu karşısında heyecanlananlar sonunda mahcup olacaklardır. ABD bu dayatmacı üslubundan vazgeçmezse bir gün hakikaten yanında tek müttefik olarak dolar ve havada uçan üç beş uçağını bulacak” dedi.

"ABD BU DAYATMACI ÜSLUBUNDAN VAZGEÇMEZSE..."

ABD'nin sergilediği tavrı eleştiren Turan şunları söyledi:

"Uluslararası hukuk ve anlaşmalara bakılırsa ABD ve Türkiye’nin iki eşit ülke konumunda bulunduğu görülüyor. Ayrıca ABD ve Türkiye’nin dost ve müttefik iki ülke olduğu da tarihsel süreç içerisinde çokça vurgulanmıştır. Durum böyleyken Türkiye’de henüz yargılaması devam eden bir vatandaşı hakkında ABD’nin yaygara koparması ve türlü yaptırım kararları alması kendileri adına hazin bir durumdur. ABD hukukun üstünlüğüne mi inanmaktadır yoksa kendi üstünlüğüne mi? Bu bağlamda iki bakanımız hakkında alınan yaptırım kararı bizim için yok hükmündedir. ABD’de Trump yönetimiyle beraber dayatmacı üslup ivme kazandı. Çin ve AB ile olan ticaret savaşları ya da şimdilerde tekrar İran’la olan sorunlar. ABD bu dayatmacı üslubundan vazgeçmezse bir gün hakikaten yanında tek müttefik olarak dolar ve havada uçan üç beş uçağını bulacak."

"YARI YARIYA BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK"

Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek AK Parti kongresi hakkında ipuçları veren Bülent Turan, "Bu kongremizde de yeni yönetim sistemi, seçim sonrası gelişmeler ve yerel seçimler dikkate alınarak bir değişim gerçekleşecek. Dosta düşmana örnek olacak bir kongre yapacağız. Tüm kongrelerimizde büyük oranda yenilenme olmuş. Şimdi de genel merkez yönetiminde Cumhurbaşkanımızın takdiri ile önemli oranda değişiklik olacağını, eski yıllara nazaran yarı yarıya bir değişiklik olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 30 dakika önce
    KAPTAN AYNI KAPTAN AMA MÜRETTEBAT ACEMİ VE GEMİ DELİK DEŞİK HER TARAFTAN SU ALIYOR
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