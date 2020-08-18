İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarıyla ilgili muhalefete eleştiriler yöneltti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" açıklamasında bulundu.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 18, 2020