Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ankara istikameti ulaşıma kapandı!
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy mevkii Osmangazi Köprüsü yol ayrımında TIR, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İtfaiye ekipleri, ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.