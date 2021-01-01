İHA

Kaza, Hendek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esat A. idaresindeki 54 KC 009 plakalı tomruk yüklü kamyon, viraja girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yatarak sürüklendi.

İHA'nın haberine göre, metrelerce sürüklenen kamyon yol kenarındaki bariyerlere çarparak ters bir şekilde devrildi. Hurdaya dönen kamyondan sürücü kendi çabaları ile kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı sürücü yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, meydana gelen kaza bölgede bulunan bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkan kamyonun viraja girdiği esnada yan yatması ve bariyerleri aşarak bahçeye devrilmesi ile, hurdaya dönen kamyondan sürücünün kendi çabalarıyla çıkması yer aldı.