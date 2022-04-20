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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması
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Son dakika haberi Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda 30 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sürecek. Birinci safha tamamlandı. Onlarca mağara var. Bütün mağaraların barınakların temizlenmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu

Son dakika: Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması
HABERTURK.COM

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, "Son derece ayrıntılı bir planlama yapıldı. Mehmetçiğin morali yüksek, zorluklara rağmen hedefler ele geçirildi. Bu birinci sahfa, harekat sürecek. Onlarca mağaranın temizlenmesi lazım. Birinci safha tamamlandı" diye Bakan Akar şunları kaydetti:

"Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehidimiz var. Ön safta ilerleyerek emir komuta ederken şehit oldular.

Teröristlerin son derece çaresiz olduğunu, çıkış yolları olmadığını görüyoruz. Yalanlarla hayallerle teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Hangi taşın altına girerlerse girsinler kurtuluşları yok.

Geri adım atmamız söz konusu değil. Operasyon planlanan şekilde başarılı şekilde devam ediyor. Amacımız terör belasından milletimizi kurtarmak. Şu ana kadar sabah 2'si olmak üzere 30 terörist etkisiz hale getirildi."

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