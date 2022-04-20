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Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, "Son derece ayrıntılı bir planlama yapıldı. Mehmetçiğin morali yüksek, zorluklara rağmen hedefler ele geçirildi. Bu birinci sahfa, harekat sürecek. Onlarca mağaranın temizlenmesi lazım. Birinci safha tamamlandı" diye Bakan Akar şunları kaydetti:

"Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehidimiz var. Ön safta ilerleyerek emir komuta ederken şehit oldular.

Teröristlerin son derece çaresiz olduğunu, çıkış yolları olmadığını görüyoruz. Yalanlarla hayallerle teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Hangi taşın altına girerlerse girsinler kurtuluşları yok.

Geri adım atmamız söz konusu değil. Operasyon planlanan şekilde başarılı şekilde devam ediyor. Amacımız terör belasından milletimizi kurtarmak. Şu ana kadar sabah 2'si olmak üzere 30 terörist etkisiz hale getirildi."