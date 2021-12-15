Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasındaki, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.