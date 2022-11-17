Bakan Koca'dan yaralıların durumuna ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra yaralanan kişilerin sağlık durumları hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Koca: "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu; 81 yaralıdan 13´ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8´inin durumu orta, 3´ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.