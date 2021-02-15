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HaberlerGündemEğitimÖğretmenlere ne zaman aşı yapıalcak? Son dakika: Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
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Son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan önemli açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılanması yapılacak" açıklamasında bulundu

Öğretmenlere ne zaman aşı yapıalcak? Son dakika: Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
Bakan Selçuk'tan önemli açıklama!
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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç töreninde, ilk ders zilini çaldı.

ÖĞRETMENLER ŞUBAT'IN SON HAFTASI AŞILANMAYA BAŞLAYACAK

Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" dedi.

Bakan Selçuk, "Köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de uzaktan eğitim için ekranların karşısında yerlerini aldılar. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hafta itibariyle ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız 1 Mart'ta okul öncesi özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanmakta olan 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri için okullarımızın kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açmak konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" dedi.

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