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Kısa çalışmaya 19 bin firma başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgında faaliyetini yavaşlatan-durduran tüm işletmelerimiz kısa çalışma uygulamasına başvurabilirler. Yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu" dedi. Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı

son dakika
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Salgında faaliyetini yavaşlatan-durduran tüm işletmelerin kısa çalışma uygulamasına başvurabileceğini açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu söyledi

"19 BİN FİRMA BAŞVURDU"

Selçuk, "19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalımıza tekabül ediyor. İmalat sektörümüz yüzde 50 oranında. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, yüzde 63’ü o iki sektörden geliyor. Başvuran firmaların yüzde 67’si çalışan sayısı 10 sigortalıdan daha az çalışanı olanlar. 20 çalışandan azları eklediğimiz zaman bu rakam yüzde 80’lere çıkmış durumda." açıklamasında bulundu

BİN TL NAKDİ YARDIM 1-7 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımı ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına 1 Nisan'da yatırmaya başlayacaklarını söyledi.

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