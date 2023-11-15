Son dakika haberi Bakan Tekin'den 'öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısına yanıt Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "(muhalefetin '24 kasımda öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı) Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur" açıklamasında bulundu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:17 facebook

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