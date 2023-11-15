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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: Bakan Tekin'den 'öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısına yanıt

        Son dakika haberi Bakan Tekin'den 'öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısına yanıt

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "(muhalefetin '24 kasımda öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı) Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:17
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        'Öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısına yanıt
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "(muhalefetin '24 kasımda öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı) Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur" açıklamasında bulundu.

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