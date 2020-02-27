DHA

Bayrampaşa, 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki metro istasyonunda dün saat 23.00 sıralarında Otogar Polis Merkezi'nde görevli olan Bünyamin Ö.'nün arkasından yaklaşan şüpheli kişi, polis memurunun belindeki silahını almış ve bacağından vurmuştu.

DHA'nın haberine göre, olay yerinden koşarak hızla kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis Merkezinde görevli polisler ile gece bekçileri, polisin silahını alarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu.

Edinilen bilgiye göre bir süre raylarda ve metro istasyonunda arama yapan polis ekipleri şüphelinin izine rastlamadı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekipleri geldi. Otogar giriş çıkışlarında ve çevrede polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı istasyonda polis ekipleri detaylı olay yeri çalışması yaptı. Ayrıca Polis ekipleri otogarın ve metro istasyonunun da güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın istasyonda oturan polis memuruna arkadan yaklaşarak silahını aldığı görülüyor. Yaşanan arbede sırasında polisi vuran saldırgan hızla kaçıyor.

Metro istasyonunda polisi vuran saldırgan, polisin çalışması sonucu Örnektepe'de yakalandı.