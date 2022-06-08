Son dakika: Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı: En az 30 yaralı

Berlin'de araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir kişinin aracını kalabalık yaya grubunun üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı, 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirildi.

Berlin polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Arabasını kalabalığa süren kişi etkisiz hale getirildi. "Kazanın kasıtlı mı yoksa kaza mı olduğu henüz bilinmiyor" dedi.

Alman yetkililer olayda bir kişinin öldüğünü açıklarken, saldırganın da gözaltına alındığını duyurdu.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda ağır silahlı polis sevk edilerek çevreye güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan Bild gazetesi, olayda bir kişinin öldüğünü yazdı ancak bu iddia henüz yetkililerce doğrulanmadı.

NOEL PAZARINA SALDIRI İLE AYNI BÖLGEDE

Berlin’de 19 Aralık 2016'da bir kamyon Kurfürstandamm Bulvarı’nda kurulu Noel pazarına dalması sonucunda en az 11 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Reuters, gerçekleşen saldırının bu bölgeye yakın olmasının polisin şüphelerini artırdığını ifade etti.