Son dakika haberi... Bir 'FETÖ dalondırıcılığı' daha! Sepetteki̇ 53 bin Euro'yu alıp, bi̇r ekmek bıraktı

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Trabzon’da dolandırıcı, FETÖ ile korkuttuğu kadının apartmandan sepetle sarkıttığı 53 bin 350 Euro'yu aldıktan sonra bir ekmek bırakıp sırra kadem bastı. Polis dolandırıcının izini sürüyor.

YİNE AYNI YÖNTEM

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan Selma S. adlı kadını cep telefonundan arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra "Adınız FETÖ olayına karıştı. Evinizde dinleme cihazı var, bankada ne kadar paranız varsa çekip, Euro'ya çevirip bize verin" dedi.

PARASINI ÇEKİP, EURO'YA ÇEVİRDİ

Bunun üzerine Selma S., evinden çıkarak bankanın yolunu tuttu. Parasını çekerek Euro'ya çevirdi. Eve dönen Selma S. apartmanın önüne gelen dolandırıcıya, 53 bin 350 Euro'yu sarkıttığı sepetle verdi.

Selma S.'den yaklaşık 430 bin TL değerinde 53 bin 350 Euro'yu alan dolandırıcı, sepete bir ekmek bıraktıktan sonra sırra kadem bastı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Selma S. polis merkezine giderek, kendisini dolandıran kişiden şikâyetçi oldu.

KAMERALARDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri dolandırıcının kimliğini tespit etti. Polis, 27 yaşındaki Erkan B. adlı dolandırıcının peşine düştü. Bu arada Erkan B.'nin yanında bir kişinin daha olduğu ve polisin o kişiyi de aradığı öğrenildi.