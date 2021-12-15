Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu aralık ayı olağan toplantısında hakem kararlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Elmas'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Galatasaray, oyun adil olduğunda kiminle ve hangi koşullarda oynuyor olursa olsun kazanmayı hedefleyecektir. Zira biz biliyoruz ki Galatasaray'ın genetiğinde kazanmak vardır. Biz, mevcut çarpık federasyon yönetim modelinde kendimiz adına dönemsel bir avantaj veya ayrıcalık talep etmedik. Galatasaray, ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyük ve değerlidir. Galatasaray'ın değerleri bu tarz seviyesiz mücadelelerden ziyade yapıcı, ileriye götüren ve çözüm odaklı bir yaklaşımı gerektirir.

Galatasaray konuştuğunda, camianın büyüklüğünden gücünü alır. Galatasaray camiasının önünde, sporu zehirlemesini amaçlayan kimse duramaz. Galatasaray şanlı bir tarih yazar, bu odaklar ise her zaman olduğu gibi tozlu raflarda unutulur gider. İşte böyle bir mücadele içine giriyoruz. Bu mücadele, art niyetli odakların, bizleri içine çekmek istediği düzeysiz ve adaletsiz bir oyun.

"5 MAÇ ÜST ÜSTE OPERASYON YAPILDI"

Oyun adil oynandığında, şanlı tarihimizin tanıklık ettiği gibi Galatasaray kazanacaktır. Ancak bugün oyun adil değil. Oyun, kendi koltuğunu düşünenlerin menfaatine alet ediliyor. İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum. Galatasaray'ın bu ikiyüzlülüğe verecek cevabı var. Kitaplarından utanmaya çıkarmış olanların, artık utanma zamanı gelmiştir.

"CAMİAMIZI BÖLMEYİ HEDEFLEDİLER"

Futbol yara almasın, değeri daha da zarar görmesin diye yaşananları ortalığa dökmedik. Ancak koltuk sevdası uğruna bizi argüman olarak kullanmak isteyenleri gördük. Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizliklerin, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Camiamızın sinir uçlarıyla oynamayı, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray bu ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyüktür. Bataklıkta mücadele, tüm tarafları aşağıya çeker. Galatasaray'ın mücadelesi, o bataklığı kurutmaktır.

Geldiğimiz günden itibaren onlara bir şans verdik. TFF yöneticileri, sadece bu bataklık düzeni sürdürme niyetinde değiller, Galatasaray'ın bu bataklığı kurutma ve şeffaflık talebine de karşı durmaktadırlar. TFF, koltuk sevdası uğruna Galatasaray'ı bu bataklığa çekerek, güç toplama çabasındadır. Koltuktakilerin artık koltuk savaşı var. Galatasaray artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisinde. Bu mücadele, futbolun değerini yükseltme mücadelesidir.

"YAPAMIYORSANIZ, Gİ-DE-CEK-Sİ-NİZ"

TFF'de yarından itibaren herkes ya silkelenip kendine gelecek ya da koltukları terk edecek. Makamlar şereflidir. Esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gi-de-cek-siniz.

"NAKLEN YAYIN HAVUZUNDAN ÇIKARIZ!"

"Türk futbolunun değerini günden güne eriten bu federasyonun ve kurullarının devamı halinde yaklaşmakta olan yayın ihalesine markamızı sokmama konusunda hazırlık yapıyoruz. Federasyonun yönetme iddiasının olup da yönetemediği naklen yayın havuzundan çıkma irademizi ve kararlılığımızı açıkça ifade ediyorum"