DHA

Bursa'da boş arazide kurdukları çadırda yaşayan 20 aile arasında çıkan yer kavgasında, bir bir kişi otomobilini onlarca insanın üzerine sürerek, ezmeye çalıştı.

Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak'taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 20 aile arasında 'yer' kavgası çıktı. Çadırları kurdukları yer konusunda anlaşamayan aileler, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kadın ve çocukların da karıştığı kavgada, bir kişi otomobilini onlarca insanın üzerine sürdü.

Otomobil sürücüsü diğer insanlar tarafından sopalarla otomobile vurularak, durduruldu. Bazı kişilerin yoldan geçen araçlara da taş attığı kavgada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgadaki bazı saldırganlar ise kavgayı ayırmaya gelen polis ekiplerine taşla saldırdı. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı güçlükle ayırdı.

Çadır kuran ailelerin çoğu bölgeden uzaklaşırken, polis çadırların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi.