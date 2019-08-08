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HaberlerDünya

Son dakika haberi! Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar!

AA

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, önemli açıklamalara imza attı

Son dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Suriye'de güvenli bölge konusunda dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz. Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulması önemlidir. Diğer detaylar konusunda ABD ile beraber karar verilecektir. 

Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış.

 

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