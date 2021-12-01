Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/KCK’lı iki terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin, PKK/KCK’nın şehir yapılanması olan YPS mensupları Gelhat kod Renas Ermeğan ve Merhas kod Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Nokta atışı ile etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan, 2015’te Şırnak/Cizre ve Silopi’de gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısıydı.

Nevzat Durmuş da örgütün 2015’te Şırnak/Beytüşşebap’a düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldı. Örgütün Suriye – Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaktaydı.