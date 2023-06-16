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Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan karne dağıtım töreninde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da karne dağıtım töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçede aslan payının eğitime ayrıldığını belirterek, "Geçen ay yaptığımız 45 bin yeni öğretmen atamasıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. Son atamayla birlikte göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan yerlere atama yapmayı sürdüreceğiz" dedi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı başlıklar şöyle:

Eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde şu an karne sevinci yaşayan evlatlarımızın tamamını tebrik ediyorum. Her eğitim öğretim yılı sonunda tıpkı Haydarpaşa Lisesi'nde olduğu gibi bilgili, kültürlü, ahlaklı, vicdanlı ve özgüven sahibi nesillerin yetiştiğini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizle her buluşmamızda geleceğimize daha umutla bakıyoruz. Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe yarınlarımıza olan inancımız da katlanarak artıyor.

"DEPREMDEN ETKİLENEN ŞEHİRLERİMİZİ EN KISA SÜREDE YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Bu sene 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle dini ve milli bayramlarımızı biraz buruk geçiriyoruz. Bugün de karne almanın sevincini tam manasıyla teneffüs edemiyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin acısı hala kalbimizi yakıyor. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aybüke Yalçın'dan Necmettin Yılmaz'a 192 şehit öğretmenimizi rahmetle yad ediyorum. Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi de en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız.

BÜTÇEDE ASLAN PAYI EĞİTİME

19 milyonu temel eğitim ve orta öğretimde, 8 milyonu yükseköğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. 2002'den beri her sene bütçede aslan payını eğitime ayırarak, mevcut derslik sayısını 2 katına çıkararak, okullarımızı son teknolojiye sahip eğitim altyapısına kavuşturarak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklara öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu materyalleri ücretsiz dağıtarak, öğretmenlerin mali ve özlük haklarını her geçen yıl geliştirerek evlatlarımızın kaliteli eğitim alması yolunda gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmeyerek bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Geçen ay yaptığımız 45 bin yeni öğretmen atamasıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. Son atamayla birlikte göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan yerlere atama yapmayı sürdüreceğiz. Okulları yazın pırıl pırıl yaparak, yeni döneme hazır hale getireceğiz.

ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

Bir Teknofest gençliği olarak her an uzayla iç içe olmayı amaç edineceksiniz, yazın sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirirken kitapla, okumayla bağınızı kesmeyin. Kendinizi sadece ekran başına mahkum etmeyin, yeni şeyler öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin, yaz için ücretsiz kamplarımız var, merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak bu hafta sonu sınava girecek öğrencilere de başarılar dileyerek, öğrencilere iyi tatiller dileklerinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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