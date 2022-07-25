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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Van'da yıldırım çarpan genç hayatını kaybetti!
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Daha 15 yaşındaydı! Öldüren yıldırım!

Van'ın Başkale ilçesine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki Mehmet Çevirel hayatını kaybetti. Çevirel'in yakınları gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberi: Van'da yıldırım çarpan genç hayatını kaybetti!
Daha 15 yaşındaydı! Öldüren yıldırım!
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İHA

Van Başkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yanal Mahallesi'nde ikamet eden ve köyde koyun otlatan 15 yaşındaki Mehmet Çevirel isimli çocuğun üzerine yıldırım düştü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre yaralanan çocuk, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başkale Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 15 yaşındaki Mehmet Çevirel, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çevirel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevirel'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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