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Terör örgütü DEAŞ'a şubat darbesi!

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay terör örgütüne operasyonlarla ağır darbe vurdu. Türkiye genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarla, planlanan eylemler de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi

GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a şubat darbesi
AA

Türkiye'de DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta İstanbul, Ankara Kayseri, Samsun, Bursa, Osmaniye, Gaziantep olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA'nın haberine göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin şubat ayında yürüttüğü çalışmalarda, örgütün sözde üst düzey yöneticileri olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 89 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

ŞUBAT'TAKİ BAZI OPERASYONLAR!

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu öne sürülen 7 şüpheliden biri tutuklandı. Serbest bırakılanlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda "Irak'ta bombalı eylemler yaptığını" itiraf eden bir zanlı tutuklandı.

Osmaniye ve Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 kardeş gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10'u yabancı uyruklu 13 kişi yakalandı.

Ankara, Samsun, Osmaniye, Kayseri, Kahramanmaraş, Sakarya, Kocaeli ve Çorum'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.

SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ DE YAKALANDI!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A. yakalandı.

İlçede bir inşaatta gözaltına alınan zanlının Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

Y.A.A'nın, DEAŞ'ın daha önce yayınlanan videolarında esirlerin tabancayla infaz edilmesi görüntülerinde yer aldığı öğrenildi.

Suriye uyruklu Y.A.A'nın yakalanmasının ardından örgütte istihbaratçı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen K.E'nin de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Y.A.A'nın eşi B.A. ve oğlu V.E. de Kocaeli'de yakalandı.

SÖZDE EMİR'E KELEPÇE!

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de sözde emiri ve kamp sorumlusu olduğu iddia edilen Suriye uyruklu İ.E ile örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ileri sürülen Suriye uyruklu R.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan Kuteybe Hammet hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, şüphelinin evinde ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda ülkeden 4 bine yakın örgüt üyesinin isminden kan grubuna, eğitim durumundan referansına kadar bilgilerin yer aldığı ayrıntılı formların örneklerine ulaşıldığı belirtildi.

Şüpheli ile örgüt üyelerinin yazışmalarında, "ortamın güvenli olduğunu" anlatmak için şifre olarak "kartal" ve "kelebek" emojileri kullanıldığı tespit edildi.

YARGILAMA SÜRECİ

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada Yasir Habib ve Ayman Ramazan "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanıktan Suriye uyruklu Mezin Elsamai 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası oldukları iddia edilen Mohammed Dhajer Talab ve Mohammed Mahmood Mohammed'e "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

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