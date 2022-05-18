Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Blinken'la buluştu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la buluşmasının ardından, görüşmenin hemen öncesinde bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde de NATO'nun 'açık kapı' politikasını desteklediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ancak Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımlarına meşru güvenlik endişeleri nedeniyle karşı çıkıyoruz. Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine destek veriyor ve savunma sanayimize ihracat kısıtlaması uyguluyor. Biz endişelerimizi iki ülkenin de dışişleri bakanlarına ifade ettik. Biz onların güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Ancak Türkiye'nin de güvenlik kaygıları karşılanmalı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün, Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık ve ABD'li muhataplarıyla üzerine telefonda görüşmüş; Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulüne onay vermeleri için Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini belirtmişti.