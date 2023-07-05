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Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken görüşmede NATO'nun genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması, sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantıyı ele aldı.

İNGİLTERE'DE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptıkları ikili görüşmede, Ukrayna'daki durum, NATO genişlemesi ve ikili ilişkiler ele alınmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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