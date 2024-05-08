Son dakika haberi Dışişleri: En çok yardım Türkiye'den

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Filistin'e yaptığı yardımlarla ilgili bilgi verdi.

"Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke!" diyen Sözcü Keçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda."

"Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır’ın El Ariş Limanı’na yanaştı."