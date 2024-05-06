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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere ceza

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 09:09 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:15
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        Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere ceza
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        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında ise başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere; otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar kurul gündemine alınarak incelendiği ifade edildi.

        Buna göre de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı olarak, piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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