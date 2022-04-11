Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-0 yendi. Sarı-lacivertlilerden maçın ardından art arda paylaşımlar geldi.

Fenerbahçe, başarılı stoper oyuncusu Kim Min-Jae'nin elinde fırça ile sarı-lacivert boyalı bir duvarın önünde durduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda 'Gibi' dizisindeki bir repliğe gönderme yer aldı.

Sarı-lacivertliler paylaşıma, "İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçar. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana..." notunu düştü.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 10, 2022

FENERBAHÇE'NİN DERBİ PAYLAŞIMLARI

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 10, 2022

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 10, 2022