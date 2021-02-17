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Son dakika haberi FETÖ'nün hücre evine baskın! 30 gözaltı

İstanbul'da, FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 30'u yakalandı.

Son dakika haberi FETÖ'nün hücre evine baskın! 30 gözaltı
FETÖ'nün hücre evine baskın! 30 gözaltı
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İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve "gaybubet evi" denilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 31 şüpheliden 30’u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ve üye oldukları belirlenen 31 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve “gaybubet evi” olarak bilinen farklı ilçelerdeki 29 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 30’unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 17 bin 515 avro, 6 bin 950 lira ile 3 adet F serili 1 dolar ve 2 örgütsel kitap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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