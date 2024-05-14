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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!

        Son dakika haberi 62 ilde FETÖ operasyonu: 544 şüpheli yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 62 ilde, FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şüphelilere yönelik düzenlenen "Kıskaç-15" operasyonlarında 544 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:39
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        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen KISKAÇ-15 operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı! FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!

        Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Düzce, Bilecik, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Tekirdağ, Sakarya ve Kırıkkale olmak üzere 62 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-15” operasyonlarında şüphelilerin; örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı, şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları ve Bylock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi.

        Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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