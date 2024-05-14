İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen KISKAÇ-15 operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı! FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!

Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Düzce, Bilecik, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Tekirdağ, Sakarya ve Kırıkkale olmak üzere 62 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-15” operasyonlarında şüphelilerin; örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı, şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları ve Bylock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi.