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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'ye iki ayrı soruşturmada 24 gözaltı - FETÖ operasyonu

        FETÖ'ye iki ayrı soruşturmada 24 gözaltı!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturmada, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 19 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:02 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:10
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        FETÖ'ye iki ayrı soruşturmada 24 gözaltı!
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        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        "MAHREM HİZMETLER" İSİMLİ YAPILANMA

        AA'da yer alan habere göre Başsavcılığın yürüttüğü diğer soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan FETÖ yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı şüpheliler tespit edildi.

        19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Görev yaptıkları illerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde, kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlenen 7'si ihraç subay, 3'ü astsubay, 2'si ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 7'si mahrem imam olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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